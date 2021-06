Millionenstrafe für Ikea wegen Bespitzelung von Mitarbeitern in Frankreich

Versailles – Ikea ist in Frankreich zu einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt worden. Ein Gericht in Versailles sprach den schwedischen Möbelkonzern am Dienstag schuldig, hunderte Mitarbeiter über Jahre ausspioniert zu haben. Der frühere Konzernchef in Frankreich, Jean-Louis Baillot, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er das Bespitzelungssystem angeordnet hatte. Zudem soll er eine Geldstrafe von 50.000 Euro zahlen.