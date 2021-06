Seefelds Bürgermeister Frießer verkündet überraschend Rücktritt

Werner Frießer tritt als Bürgermeister von Seefeld ab. Die Amtsgeschäfte will er so lange führen, bis eine geordnete Übergabe gesichert ist.

Seefeld – Das Wort „Knalleffekt“ wird fast schon inflationär gebraucht. In diesem Fall scheint es aber tatsächlich angebracht zu sein: Werner Frießer hat am Dienstagabend seinen Rücktritt als Bürgermeister von Seefeld bekannt gegeben. Und hat damit alle überrascht: Weggefährten und politische Mitstreiter. Nach 17 Jahren an der Spitze der Tourismusgemeinde wechselt Frießer in die Privatwirtschaft. Bereits mit 1. Juli tritt er seine neue Tätigkeit an. Seinen zukünftigen Arbeitgeber hält er noch unter Verschluss. Er habe jetzt die Chance, noch einmal etwas Neues zu beginnen, erklärt Frießer gegenüber der TT.