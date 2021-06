104 Mitarbeiter vor Kündigung: Der Eule läuft die Zeit davon

Innsbruck – Tirol ist das einzige Bundesland, in dem beim Therapiebedarf für Kinder und Jugendliche nach Kranken (Gesundheitskasse) und Behinderten (Land Tirol) unterschieden wird. Das Therapiezentrum Eule erbrachte bisher bis zu 12.000 Stunden an Therapieeinheiten (Ergo-, Logo- und Physiotherapie sowie psychosoziale Versorgung) für Kassenpatienten und rund 25.000 für das Land nach dem Teilhabegesetz. Mit den Tarifen ging es sich nicht mehr aus, der Verein Lebenshilfe, der die Abgänge finanzierte, zog die Reißleine. Das Land setzt jetzt auf dezentrale Strukturen und auf die Versorgung durch ein so genanntes Netzwerk.