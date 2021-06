Trinkwasser ist der Schatz der Lienzer

Lienz – Die Stadt Lienz sitzt auf einem Schatz. Unter dem gesamten Talboden sammelt sich in wenigen Dutzend Metern Wasser aus den beiden Osttiroler Haupttälern in einem riesigen, natürlichen Grundwasserspeicher. Zusätzlich zu zwei Hochbehältern, die in Bannberg und am Hochstein das benötigte Trinkwasser fassen, kann die gesamte Stadt daher im Bedarfsfall auch vollständig über einen Tiefbrunnen versorgt werden, der vor 16 Jahren unter der Bürgermeisterin Helga Machne neu errichtet worden ist. Um die Wasserversorgung auch im Katastrophenfall gewährleisten zu können, hat der Katastrophenschutz die Installation eines eigenen Notstromerzeugers veranlasst, der nun offiziell in Betrieb genommen wurde.