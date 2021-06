Experten fordern Unterrichtsfach „Leben retten“

Kritik setzte es vor allem an der TV-Regie, die das Geschehen auf dem Platz praktisch ungefiltert zeigte, ehe sich die Teamkollegen Eriksens schützend um den Unfallort postierten. Wenn der tragische Vorfall dennoch etwas Gutes gehabt hat, dann die Tatsache, dass das Thema Herzkreislauf-Stillstand und Reanimation plötzlich bei einer breiten Öffentlichkeit in den Fokus gerückt ist, meint Michael Baubin, Bereichsoberarzt für Notfallmedizin an der Uniklinik für Anästhesie in Innsbruck und Gründer sowie Vorsitzender des Österreichischen Rats für Wiederbelebung (ARC). Dass nicht nur die Einsatzkräfte vor Ort, sondern auch die dänischen Spieler genau wussten, was zu tun ist, überrascht ihn dabei nicht: „Dänemark ist neben Belgien, Frankreich, Italien und Portugal eines jener fünf europäischen Länder, in denen die Reanimation gesetzlich verpflichtend in der Schule unterrichtet wird.“