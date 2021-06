Reisen mit dem „Grünen Pass“: Noch viele Fragen im Gepäck

Innsbruck – Ein Gondelfahrt in Venedig, ein Segeltörn in Kroatien oder ein Sirtaki in Griechenland: Nach monatelangem Stillstand freuen sich viele Tiroler wieder aufs Reisen. Allerdings trüben einige Unklarheiten das Gefühl der Freiheit. Was die Reisebeschränkungen betrifft, ist die EU derzeit ein Fleckerlteppich. In allen Ländern herrschen unterschiedliche Regelungen.