Tirols KSV-Chef: „Es wird auch Größere erwischen“

Stundungen, Staatshilfen und Insolvenz-Stopps haben viele Firmen am Leben gehalten. Heuer gab es 60 Pleiten in Tirol, 1000 in Österreich – ein Rekordtief. Ab Juli müssen wieder gestundete Beiträge gezahlt werden – nebst den laufenden. Rollt nun die Pleitewelle an?