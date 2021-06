Ein widersprüchliches Leben kommt auf die Bühne

Innsbruck – „500 Herzfeuer“ in Form von Veranstaltungen und Aktionen aller Art entzündet die Diözese Innsbruck heuer, um den 500. Geburtstag ihres Diözesanpatrons Petrus Canisius (1521–1597) gebührend zu feiern. Besonders hell leuchten soll dabei ein eigens in Auftrag gegebenes Canisius-Musical unter dem Titel „Der Weise und der Narr“, das vom 25. Juni bis 8. Juli an fünf Spielorten in ganz Tirol zu erleben ist.