Ellmau – Im Technikraum einer Sauna in Ellmau ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Ursache war ein Defekt am Verteilerkasten. Der Hausmeister des Hotels (52) löschte das Feuer eigenhändig. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)