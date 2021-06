43 verschleppte Studenten in Mexiko: Opfer in Innsbruck identifiziert

Nach dem Mord an den Studenten waren in Mexiko Tausende Menschen gegen die Gewalt im Land auf die Straße gegangen.

Innsbruck – Fast sieben Jahre nach der Verschleppung von 43 Studenten in Mexiko sind die sterblichen Überreste eines weiteren Opfers zweifelsfrei identifiziert worden. Gerichtsmediziner in Innsbruck hätten einen Lendenwirbel mittels DNA-Untersuchungen eindeutig zuordnen können, teilte die Spezialeinheit der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Knochen gehörte demnach Jhosivani Guerrero – dem inzwischen dritten identifizierten Studenten.