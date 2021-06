Frust im "Zweikampf der Titanen“ macht Deutschland (noch) nicht nervös

München – Auf der nächtlichen Rückfahrt mit Polizeieskorte in den „Home Ground“ von Herzogenaurach konnte Joachim Löw kurz vor dem Morgengrauen seine Gedanken nochmal sortieren. Die schmerzhafte, weil unnötige Niederlage im „Zweikampf der Titanen“ gegen Weltmeister Frankreich wurmte den deutschen Bundestrainer natürlich. Für Alarmstimmung schon zu Turnierbeginn sah der 61-Jährige nach dem Fehlstart in seine Abschiedstour mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft aber gar keinen Anlass.

„Wir haben verloren, okay, wir sind sicher enttäuscht. Aber noch ist nichts passiert. In den zwei Spielen können wir alles geradebiegen“, sagte der ziemlich sachlich wirkende Bundestrainer nach dem 0:1 (0:1) am Dienstagabend in München durch das ärgerliche Eigentor von Mats Hummels. Der enge Turnierzeitplan lässt keine Alternative. Der Blick geht gleich voraus auf die nächste schwere Aufgabe gegen Cristiano Ronaldos siegreiche Portugiesen am Samstag (18.00 Uhr).