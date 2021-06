Aus Pferdeanhänger gefallen und überrollt: sechsjähriges Mädchen starb

Uttenweiler – Eine Sechsjährige ist in Baden-Württemberg von einem Pferdeanhänger überrollt und tödlich verletzt worden. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb ohne Erfolg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Mädchen saß demnach zuvor in dem Anhänger, der von einem Auto gezogen wurde. Als die 43 Jahre alte Fahrerin am Dienstagmittag in Uttenweiler (Kreis Biberach) auf ein Grundstück abbog, öffnete sich nach bisherigen Erkenntnissen eine Seitentür und das Kind stürzte heraus. Im Anschluss wurde es von dem Pferdeanhänger überrollt.