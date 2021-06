UEFA sperrt Arnautovic für ein Spiel: ÖFB-Star fehlt gegen die Niederlande

Amsterdam – Die verbale Entgleisung im Spiel gegen Nordmazedonien zog für Marko Arnautovic eine Sperre nach sich. Wie der ÖFB am Mittwochnachmittag nach Abschluss der UEFA-Ermittlungen mitteilte, muss der Angreifer im Gruppe-C-Topspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live TT.com-Ticker) gegen die Niederlande zuschauen.

Der ÖFB-Star hatte sich laut dessen Angaben bereits unmittelbar nach dem Spiel bei ihm entschuldigt – und sei zu diesem Zweck danach auch in die Kabine gekommen. Nordmazedoniens Fußball-Verband schrieb am Montag auf Facebook von einem "nationalistischen Ausbruch" von Arnautovic und forderte laut eigenen Angaben in einem Brief an die UEFA die "härteste Strafe".