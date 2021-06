54-Jähriger prallte in Heinfels mit Gleitschirm gegen Haus

Heinfels – Ein 54-Jähriger hat sich am Mittwoch beim Paragleiten in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei flog der Mann im Rahmen eines Flugseminars vom Startplatz in Obertilliach in Richtung Landeplatz in Sillian. Gegen 13 Uhr prallte er im Ortsteil Panzendorf in Heinfels gegen eine Hausfassade.