Ministerium genehmigt zusätzliche Klasse für HTL in Reutte

Im Herbst 2020 startete die HTL in Reutte mit 34 Schülern, davon fünf Mädchen. Im kommenden Schuljahr könnten es 44 sein.

Reutte – Vor zwei Jahren gab Bildungsminister Heinz Faßmann grünes Licht für den Start der dislozierten HTL in Reutte. Jetzt liegt die Genehmigung vor, im Herbst mit zwei ersten Klassen und 44 Schülern ins Schuljahr 2021/22 zu starten.

„Mit der Erweiterung der technischen Ausbildungsmöglichkeit setzen wir einen weiteren Schritt, um motivierten jungen Menschen im Außerfern eine wohnortnahe technische Ausbildung zu bieten, mit welcher sie anschließend auch am Wirtschafts- und Industriestandort Reutte Fuß fassen können“, freut sich LH Günther Platter über die Nachricht.

Die HTL in Reutte wird in Form von dislozierten – also räumlich verteilten – Klassen der HTL Innsbruck Anichstraße geführt. Der Stundenplan beinhaltet neben Deutsch, Englisch und Mathematik auch Unternehmensführung, Betriebstechnik sowie Softwareentwicklung, angewandte Mechatronik, digitale Technologien, Werkstätte, Produktionstechnik oder Smart Production Lab.