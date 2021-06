Anlaufstelle für Pflegefragen in Kufstein etabliert

Kufstein – Als „Drehscheibe“ soll die Koordinationsstelle CareManagement Pflege- und Sozialeinrichtungen in den Tiroler Bezirken vernetzen und den Familien beratend zur Seite stehen. Nach Imst, Reutte und Landeck wurde gestern auch in Kufstein die neue Anlaufstelle in der Salurner Straße 22 (2. Stock) offiziell vorgestellt. Bis Ende nächsten Jahres soll das CareManagement, umgesetzt vom Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol (LIV) und wissenschaftlich von der UMIT begleitet, in jedem Bezirk Fuß gefasst haben.