Impfung hat bisher 126 Corona-Tote in Tirol verhindert

Innsbruck – Aufgrund der limitierten Anzahl an Impfdosen in den ersten Monaten des Jahres ist der Impffortschritt laut Gesundheitsministerium in einer Beantwortung einer Anfrage von NEOS-NR Gerald Loacker bis Ende April 2021 gebremst verlaufen. Ab etwa Mitte Mai habe er sich aufgrund der höheren Verfügbarkeit von Impfstoffen deutlich beschleunigt. Die aktuelle Modellkalibrierung des Ministeriums auf Grundlage des bisherigen Impffortschritts und der bereits natürlich erworbenen Immunität durch Genesung nach einer Corona-Erkrankung zeigt deutlich positive Auswirkungen auf die Zahl der Todesfälle, Hospitalisierungen und Intensivpatienten.

In Tirol wurden nach dieser Berechnung im entsprechenden Zeitraum 126 Corona-Todesopfer vermieden, der Impfeffekt verringerte die Zahl um 61 Prozent. In besagten Monaten erhielten neben den Risikogruppen Personen über 65 Jahre eine Impfung. Insgesamt geht das Gesundheitsministerium für Tirol davon aus, dass bei 251 Menschen dadurch auch eine Spitalsbehandlung abgewendet wurde und darüber hinaus 123 intensivmedizinische Versorgungen weniger notwendig waren.

In Tirol sind seit Beginn der Pandemie 633 Todesopfer zu beklagen, mehr als 10.600 in Österreich. Gerald Loacker drängt deshalb auf ein höheres Impftempo. „Es muss jetzt alles getan werden, damit wir zumindest über 70 Prozent Durchimpfung kommen und für den Herbst gerüstet sind.“

In Tirol hofft man in den nächsten Wochen wieder auf mehr Impfdosen. Die derzeitigen Lieferungen des Bundes erfolgen leicht verzögert, nach wie vor gibt es mehr impfbereite Personen, als Impfdosen zur Verfügung stehen.

Zum anderen appelliert Gesundheitsreferentin LR Annette Leja (ÖVP) an die Bevölkerung, die vorgeschlagenen Impftermine wahrzunehmen, sofern keine triftigen Gründe dagegensprechen, wie eine Erkrankung. Derzeit ist nämlich zu beobachten, dass es in Tirol auch zu Absagen von vorgeschlagenen Impfterminen kommt. „Je früher eine Immunisierung durchgeführt wird, desto besser sind die Tirolerinnen und Tiroler auch gegen das Coronavirus und mögliche Virusvarianten geschützt. Unser klares Ziel ist und bleibt es, dass sich so viele Menschen wie möglich in Tirol impfen lassen, um die Krise dauerhaft überwinden zu können.“