„360° – skinned“ im Salzlager Hall: Dem Animalischen das Fell abgezogen

Hall i.T. – Was ist uns in unserer hochtechnisierten Welt noch von unseren animalischen Instinkten geblieben? Nicht viel, möchte man meinen – unser Tun ist weitestgehend struktuiertem Handeln unterworfen. Doch was, wenn dem Körper Raum gegeben wird? Das Wilde, Ungehemmte kommt hervor, das bewies die Tanzperformance „360° – skinned“ der Salzburger Choreographinnen Anna Maria Müller und Eva Müller. Für das diesjährige Osterfestival haben sie das Stück reinszeniert. Und mit Tiroler Sound-Unterstützung am Dienstag im Salzlager auf die Bühne gebracht.