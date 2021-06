Neuer Name für Straße in Lienz ist eine Frage der Ehre

Lienz – Dass es eine Ehre ist, Namensgeber einer Straße zu werden, steht in Lienz außer Zweifel. Doch wem diese Ehre zukommt, daran scheiden sich die Geister. Seit Herbst 2020 tüftelt die Stadt an einer neuen Bezeichnung für die Burghard-Breitner-Straße, denn Breitner ist wegen seiner Rolle in der NS-Zeit als Namensgeber nicht mehr erwünscht.