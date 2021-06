Mobile Unterstützung für besonders isolierte Familien in Innsbruck

Innsbruck – Vor fünf Jahren hat SOS-Kinderdorf, als Reaktion auf die großen Fluchtbewegungen, die „SOS-Kinder.Welt“ in der Innsbrucker Tschamlerstraße gestartet: Diese bietet in einem geschützten Rahmen Spiel-, Lern- und Förderangebote für Kinder, während die Eltern niederschwellig Deutschkurse und Beratungsangebote in Anspruch nehmen können.