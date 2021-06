Livestream ab 21.30 Uhr: Sonnwende lässt Tirols Berge wieder leuchten

Sobald am Samstag die Dämmerung hereinbricht, erleuchten Feuermotive die Flanken und Gipfel (im Bild die Ehrwalder Sonnenspitze). © Tschol

Innsbruck, Ehrwald, Schwaz, Westendorf, Wildschönau – Es ist eine leuchtende Tradition: Am Samstag, den 19. Juni, werden von vielen Tiroler Bergen wieder Sonnwendfeuer in die Täler strahlen. So auch auf der Nordkette oberhalb von Innsbruck: Dort werden die Höhenfeuer vom „Sonnwend-ring“ organisiert bzw. koordiniert und von heimischen Vereinen durchgeführt. Geplant ist eine Feuerkette vom Achselkopf bis zur Kaisersäule.

Die Nordkettenbahnen sind eigens für die Sonnwendfeuer bis 22.30 Uhr (letzte Fahrt Hafelekar) bzw. 23 Uhr (letzte Talfahrt Seegrube) in Betrieb, die Hungerburgbahn fährt bis 19.15 Uhr. Ermäßigte „Sonnwendtickets“ gibt es ab 16 Uhr an den Kassen Congress und Hungerburg.

An kaum einem anderen Ort wird die Tradition der Sonnwendfeuer so ausgiebig zelebriert wie in der Tiroler Zugspitz Arena. Das Spektakel im Talkessel von Lermoos-Ehrwald-Biberwier zieht nicht nur Besucher an. Es ist seit 2010 auch immaterielles Unesco-Weltkulturerbe. Wer’s nicht ins Moos schafft, um die Nacht ab zirka 21.30 Uhr vor Ort zu erleben, kann das Spektakel erstmals auf den Kanälen des TVB Tiroler Zugspitz Arena über einen Zeitraum von zirka 30 Minuten via Livestream mitverfolgen.

📽️ Livestream | Sonnwendfeuer Tiroler Zugspitz Arena (Samstag, ab 21.30 Uhr)

Auch in Schwaz geht es für die Alpenvereinsjugend gemeinsam mit der Bergrettung aufs Kellerjoch. Sofern das Wetter hält, wollen die Bergsteiger den Grat bis zur Kellerjochkapelle erleuchten. Darunter, im Schwazer Silberwald, wird zur etwas anderen Sonnwendfeier geladen, und zwar im „Celtic Spirit“ von 18 bis 22 Uhr. Auf der Hohen Salve kann man Sonnwendfeuer genießen.

Neben dem Ausblick gibt es ein Lagerfeuer, die Salvenkirche hat geöffnet, die Bergbahnen Hopfgarten und Söll sind von 19 bis 23 Uhr in Betrieb. Auch am Markbachjoch in Niederau-Wildschönau wird ein Sonnwendfeuer entzündet. Zudem gibt es einen tollen Blick. Die Bahn fährt ab 18 Uhr. (TT)

📸 Leserfotos gesucht: Die Sonnwendfeuer in Tirols Bergen