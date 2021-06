Sonnwende lässt Tirols Berge am Samstag wieder leuchten

Sobald am Samstag die Dämmerung hereinbricht, erleuchten Feuermotive die Flanken und Gipfel (im Bild die Ehrwalder Sonnenspitze). © Tschol

Innsbruck, Ehrwald, Schwaz, Westendorf, Wildschönau – Es ist eine leuchtende Tradition: Am Samstag, den 19. Juni, werden von vielen Tiroler Bergen wieder Sonnwendfeuer in die Täler strahlen. So auch auf der Nordkette oberhalb von Innsbruck: Dort werden die Höhenfeuer vom „Sonnwend-ring“ organisiert bzw. koordiniert und von heimischen Vereinen durchgeführt. Geplant ist eine Feuerkette vom Achselkopf bis zur Kaisersäule.

Brennmaterial kann man morgen Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Lager der Fa. Berchtold Fliesen in Innsbruck, Dörrstr. 74, beziehen. In den Nordkettenbahnen darf das Material nur gesammelt transportiert werden, Einzeltransporte, etwa im Rucksack, sind verboten. Das bei der Ausgabestelle bestellte Brennmaterial kann am Samstag von 14 bis 16 Uhr bei der Bergstation Seegrube bzw. Hafelekar abgeholt werden. Die Nordkettenbahnen sind eigens für die Sonnwendfeuer bis 22.30 Uhr (letzte Fahrt Hafelekar) bzw. 23 Uhr (letzte Talfahrt Seegrube) in Betrieb, die Hungerburgbahn fährt bis 19.15 Uhr. Ermäßigte „Sonnwendtickets“ gibt es ab 16 Uhr an den Kassen Congress und Hungerburg.

An kaum einem anderen Ort wird die Tradition der Sonnwendfeuer so ausgiebig zelebriert wie in der Tiroler Zugspitz Arena. Das Spektakel im Talkessel von Lermoos-Ehrwald-Biberwier zieht nicht nur Besucher an. Es ist seit 2010 auch immaterielles Unesco-Weltkulturerbe. Wer’s nicht ins Moos schafft, um die Nacht ab zirka 21.30 Uhr vor Ort zu erleben, kann das Spektakel erstmals auf den Kanälen des TVB Tiroler Zugspitz Arena über einen Zeitraum von zirka 30 Minuten via Livestream auf TT.com mitverfolgen.