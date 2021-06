Play-off-Plätze im Visier der Ersten Liga

Innsbruck – Die Teilnahme am Final Four ist aus den Köpfen. Ohne Tiroler Beteiligung wird der Kampf um den österreichischen Mannschaftstitel über die Courts in Tulln (10. bis 12. September) gehen. Gedanken machen sich aber die Coaches der Tiroler Bundesligaclubs im Tennis-Oberhaus am letzten Spieltag des Grunddurchgangs über die Platzierungen im Unteren Play-off und in der Abstiegsfrage. „Wir gehören nicht in die 1. Liga“, gibt Martine Stauder vom TK IEV als Erste eine klare Antwort und will auch nicht nach dem letzten Strohhalm im Klassenerhalt (hoher Sieg) im Heimspiel (Samstag 11 Uhr) gegen den KLC greifen. Trotz der zu erwartenden Auswärtsniederlage beim Team OÖ hat sich der TC Wörgl einen Platz im Unteren Play-off (mit Heimrecht) bereits fixiert.