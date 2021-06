Drei chinesische Astronauten zu neuer Raumstation gestartet

Das Raumschiff hob am Donnerstagfrüh vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab.

Peking – Drei chinesische Astronauten haben sich auf den Weg zu Chinas im Bau befindlicher Raumstation "Tiangong" gemacht. Das Raumschiff hob am Donnerstagfrüh vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. Die Reise ist die erste bemannte chinesische Raumfahrtmission seit fünf Jahren. Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant außer Betrieb geht, wäre China das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt.