Silvretta-Hochalpenstraße ab 18. Juni wieder geöffnet

Bregenz – Die Wintersperre der bei Ausflüglern beliebten Silvretta-Hochalpenstraße wird am Freitag, 18. Juni, ab 15.00 Uhr aufgehoben. Das teilte die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH als Betreiberin der mautpflichtigen Passroute zwischen Vorarlberg und Tirol am Donnerstag mit. "Nach einem langen Winter haben wir in den letzten Wochen intensiv an der Öffnung gearbeitet und freuen uns nun auf die Sommersaison", so Geschäftsführer Markus Burtscher.