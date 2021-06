Urlaub mit Herz im EurothermenResort Bad Ischl

An diesem ganz besonderen Ort genießt der Hotelgast die typisch herzliche Gastfreundschaft des Salzkammergutes. Stilvolle Zimmer, biozertifizierte Gourmetküche und das Highlight am Dach des Hauses – der Wellnessbereich SkyLounge – garantieren unvergessliche Salzkammergut-Momente.

Über einen Verbindungsgang gelangt der Royal-Gast direkt in die Thermen- und Saunawelt sowie in das Wellness- und Gesundheitszentrum des Resorts. Zahlreiche Anwendungen und Angebote nutzten die heilende Kraft von Salz und Sole zur Linderung vielerlei Beschwerden. Der Eintritt in Therme, SkyLounge und Sauna ist am An- und Abreisetag inkludiert.