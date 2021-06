Neue Fahrzeuge für die Lebenshilfe Tirol

Bereits seit vielen Jahren beliefert Auto-Linser die Lebenshilfe mit Fahrzeugen. Jüngst sind zwei Opel Vivaro mit einem rollstuhlgerechten Umbau nach Maß übergeben worden: die ersten ihrer Art in Österreich. Sie verfügen über einen speziellen Heckausschnitt, drehbare Sitze und eine fix eingebaute Rampe. Mit Rollstuhl an Bord finden somit sieben Personen im Auto Platz, ohne Rollstuhl ergeben sich acht Sitzplätze in Fahrtrichtung.