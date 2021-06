Sambias Freiheitsheld Kenneth Kaunda ist tot

Lusaka – Der Gründerpräsident des heutigen Sambias ist tot. Kenneth Kaunda starb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Lusaka an einer Lungenentzündung, wie seine Söhne Panji und Kambarage Kaunda mitteilten. Inmitten der dritten Corona-Welle auf dem afrikanischen Kontinent war er dort erst vor wenigen Tagen eingeliefert worden.