Schulkind fragt Macron: Wie geht's nach der Ohrfeige?

Präsident Macron besuchte eine Grundschule in Poix-de-Picardie in Nordfrankreich.

Poix-de-Picardie – Wie geht es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eigentlich nach der Ohrfeige? Diese Frage hat sich ein Schulkind gestellt – und Macron einfach selbst gefragt. Dieser besuchte am Donnerstag eine Grundschule in Poix-de-Picardie in Nordfrankreich. Auf dem Schulhof rief eines der Kinder „Ça va, la claque?“ und erkundigte sich damit nach dem Befinden des Staatschefs nach einer Ohrfeige vergangene Woche. „Oh ja, es geht“, antworte der 43-Jährige, wie auf Videos zu sehen war. Aber sowas sei nicht gut, man solle das nicht machen, fügte Macron hinzu. „Auch nicht auf dem Schulhof.“