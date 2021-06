Auto in Zell von Zillertalbahn erfasst

Zell am Ziller – Glimpflich endete am Donnerstagnachmittag ein Unfall auf den Gleisen der Zillertalbahn in Zell. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 63-Jähriger mit seinem Auto einen unbeschrankten Bahnübergang, der mit Stopptafeln und Andreaskreuzen gekennzeichnet war, talauswärts überqueren.