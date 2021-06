Lagerfeuer löste Waldbrand in Thaur aus: Hinweise erbeten

Thaur – Ein nicht gelöschtes Lagerfeuer war am Donnerstag wohl die Ursache für einen Waldbrand in Thaur. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 15 Uhr auf etwa 1000 Metern Seehöhe im steilen Waldgelände östlich des Alten Thaurer Almwegs zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Thaur, Absam und Rum am Einsatzort eintrafen, brannten etwa 200 Quadratmeter Waldfläche. 69 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Im Einsatz standen zudem die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ sowie eine Polizeistreife.