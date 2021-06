Eule retten, dann Masterplan als Ziel

Innsbruck – Der Schließungsauftrag für das Therapiezentrum Eule liegt auf dem Tisch, am 25. Juni müssen dann 104 zum Großteil teilzeitbeschäftigte Therapeuten für Ergo-, Logo- und Physiotherapie beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet werden. Sozialreferentin LR Gabriele Fischer (Grüne) will mit einer Netzwerkstruktur den Bedarf an Therapieleistungen für rund 1300 betroffene Kinder und Jugendliche bis November sicherstellen. „Das funktioniert so nicht“, erklärten gestern NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer und seine Innsbrucker GR Dagmar Klingler. Zugleich sprechen sie sich nach einer geordneten Übergangsphase dafür aus, die Therapieleistungen an das Schulsystem anzudocken.