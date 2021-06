Grüne erfüllten türkisen Wunsch: Koalition bleibt, der U-Ausschuss läuft aus

Wien – Mitte Juli wird also der Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung (Ibiza-U-Ausschuss) seine Aufklärungsarbeit einstellen. Dies wollte die Kanzlerpartei ÖVP so – und der grüne Juniorpartner erfüllte ihren Wunsch. Die Abgeordneten der beiden Regierungsparteien stimmten am Donnerstag, knapp nach Mitternacht, gegen eine zweite Verlängerung. Der U-Ausschuss ist zwar ein Minderheitenrecht (darauf einigten sich einst die beiden Klubobleute der großen Koalition, Karlheinz Kopf und Josef Cap), aber für eine zweite Verlängerung braucht es einen Mehrheitsbeschluss. Dieser wäre aber nur zustande gekommen, wenn die Grünen mit der Opposition gestimmt hätten.