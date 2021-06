Migranten in Tirol: Keine Arbeit, kein Lohn, kein Aufenthaltstitel

„Auch viele Migranten, die bereits Jahre in Tirol leben, sind in den vergangenen Monaten zu uns gekommen“, sagte Simone Rabl von der Diakonie-Sozialberatung gestern bei einer Pressekonferenz. „Sie waren von der Corona-Krise besonders hart getroffen, für einige Aufenthaltstitel ist ein gewisses Einkommen notwendig.“ Fehlt die Beschäftigung, gibt es keinen Lohn und der Verbleib in Österreich sei gefährdet. „Hier setzen wir an“, meinte Rabl. Es wird versucht, dass die Menschen in ihren Wohnungen bleiben können, zu essen haben, bis sie irgendwo angestellt werden. Um juristische Fragen kümmern sich die Rechtsexperten.