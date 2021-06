Sportlicher Zeitplan für Kindergarten-Erweiterung in Telfs

Telfs – Da zählt jeder Tag: Binnen nur rund drei Monaten soll der umfassende Um- und Ausbau des Telfer Kindergartens Markt vonstattengehen. Im Kern in den 50er-Jahren errichtet, ist der Kindergarten der älteste in Telfs – und mit sieben Gruppen auch einer der größten.

In Sachen Bausubstanz, Heizung oder Hitze an Sommertagen habe klarer Handlungsbedarf bestanden, betonte BM Christian Härting beim gestrigen Spatenstich. Nun wird der Mitteltrakt des Gebäudes abgerissen und nach Plänen des Büros Architekturhalle zweigeschoßig in Holzfertigteilbauweise neu errichtet: Für die sieben Kindergartengruppen bedeutet das u. a. neue und größere Bewegungsräume, Teilungsräume, die ein Atelier und eine „Bücherhöhle“ ermöglichen, und einen neuen Essensraum. Außerdem kommen zwei Kinderkrippengruppen neu hinzu. 145 Kinder werden somit im Herbst am erweiterten Standort einziehen.