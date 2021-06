Schwazer Spital für’s Energiesparen ausgezeichnet

Schwaz – Das Bezirkskrankenhaus Schwaz wurde in einer Sonderkategorie mit dem Sanierungspreis von Energie Tirol ausgezeichnet. Überzeugt hat hierbei das Gesamtkonzept, durch das der üblicherweise hohe Energieverbrauch eines Krankenhauses mit intelligenter Planung an die Klimaschutzziele anpasst wurde.

Ebenso investiert wurde in die Gebäudetechnik und in eine neue hausinterne Energiezentrale. Zwei Tiefbrunnen und hocheffiziente Wärmepumpen ersetzen die alten Gaskessel. Gas kommt nur noch zur Spitzenlastabdeckung zum Einsatz, Strom liefert eine Photovoltaik-Anlage. Aktuell laufen die Bauarbeiten am neuen Mehrzweckgebäude – ein Neubau in Holzbauweise. „Eine Sanierung wäre bedeutend aufwändiger gewesen“, erklärt Franz Hauser, Gemeindeverbandsobmann und Koordinator der Bauthemen im BKH. (TT)