Ministerin Gewessler vehement gegen Maut-Reform: „Das ist zu wenig“

Allen voran bei Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie erinnert die portugiesische Ratspräsidentschaft, aber auch die in diesem Fall gefundene Mehrheitskonstellation abseits von EVP und Grünen im EU-Parlament, dass es im Sinne der Tiroler Bevölkerung, aber auch des Klimas darum gehen müsse, „faire Bedingungen zwischen Schiene und Straße“ herzustellen, um die gewünschte Verlagerung (auch in den in Bau befindlichen Brennerbasistunnel) durchzuführen: „Dazu müssen alle einen Beitrag leisten.“ Zwar bringe der Reformentwurf zur Eurovignette kleine Verbesserungen, in Summe sei dieses Gesamtpaket aber „zu wenig“. Allen voran lehnt Gewessler das Maut-Veto ab.