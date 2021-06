ÖFB-Abwehrchef Alaba selbstkritisch: Elfmeter "geht auf meine Kappe"

Amsterdam – Beim 3:1 gegen Nordmazedonien ist David Alaba in seiner neuen Rolle im Abwehrzentrum des österreichischen Nationalteams noch zum "Man of the Match" gekürt worden. Im zweiten Spiel bei dieser EM lief es für den Wiener auf dieser Position nicht mehr nach Wunsch. Alaba verschuldete am Donnerstag in Amsterdam beim 0:2 gegen die Niederlande in der Anfangsphase einen Elfmeter.