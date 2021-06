Kein neuer Kalter Krieg auf der Agenda

Sowohl US-Präsident Biden als auch Kremlchef Putin wollen nicht in einer Sackgasse enden.

Im Vorfeld des Gipfeltreffens von US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Mittwoch in Genf wurden die Erwartungen von beiden Seiten bewusst heruntergeschraubt. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland seien auf einem Tiefpunkt angelangt, hieß es. Das Gespenst einer Neuauflage des Kalten Krieges geht nicht nur in Europa wieder um. Und tatsächlich wurden die Gräben zwischen Russland und den USA immer tiefer.