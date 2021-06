Beatles-Doku von „Herr der Ringe"-Regisseur: Dreiteiler im November

Los Angeles – Beatles-Fans müssen sich bis November gedulden, um das neueste Highlight von Peter Jackson (59) zu sehen. Die Dokumentation "The Beatles: Get Back" des "Herr der Ringe"-Regisseurs soll Ende November bei Disney+ erscheinen, teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit. Statt eines Kinofilms ist eine Ausstrahlung in drei Teilen, jeweils um die zwei Stunden lang, geplant. Zunächst hatte Jackson einen Kinostart im August anvisiert.