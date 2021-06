„Fuchs im Bau“: Ein Stück Freiheit im Wiener Häfn

Innsbruck – „Willkommen im Strafvollzug“ – so wird Hannes Fuchs an seiner neuen Arbeitsstelle in einem Wiener Jugendgefängnis begrüßt. Er ist der Titelheld von Arman T. Riahis Drama „Fuchs im Bau“. Fuchs soll die Häfn-Lehrerin Elisabeth Berger unterstützen und vielleicht ihre Stelle übernehmen. Doch die langjährige Pädagogin will ihre Schützlinge nicht alleine lassen. Wenn sie den Kasten mit dem Mal- und Bastelmaterial aufsperrt, werden die verurteilten Jugendlichen ruhig. Dem Chef des Jugendtraktes ist dieser wenig disziplinierte Unterricht gar nicht recht, obwohl er doch eigentlich über ausgeglichenere junge Insassen froh sein sollte.