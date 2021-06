Das bringt der Freitag bei der EURO: 115. Duell zwischen England und Schottland

St. Petersburg – Spitzenreiter Slowakei ist vor dem zweiten Spiel in der Gruppe E von zwei Corona-Fällen betroffen. Trainer Stefan Tarkovic bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz in St. Petersburg zu der heutigen Partie gegen Schweden, dass bei Abwehrspieler Denis Vavro von Lazio Rom ein positiver Befund vorliege. „Ich habe mit ihm gesprochen, er zeigt keine Symptome“, sagte Tarkovic. Vavro habe sich wie die zweite Person, die aus dem Betreuerstab stammt, umgehend in Selbst-isolation begeben.