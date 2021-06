Erneut dutzende Schülerinnen in Nigeria entführt

Bauchi – In Nigeria sind nach Angaben der Polizei erneut Dutzende Schülerinnen und Schüler entführt worden. Bewaffnete hätten sich bereits am Donnerstag mit Gewalt Zugang zu dem Schulgebäude im Bundesstaat Kebbi verschafft und dabei einen Sicherheitsbeamten erschossen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben einer Lehrerin sind mutmaßlich mehr als 80 Kinder in der Gewalt der Kidnapper, die meisten von ihnen Mädchen.