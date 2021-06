Orban verteidigt ungarisches LGBT-feindliches Anti-Pädophilen-Gesetz

Budapest – Von Brüsseler Kritik am umstrittenen ungarischen Anti-Pädophilen-Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt, zeigt sich der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban unbeeindruckt. Die EU-Kommission werde keinen Grund finden, um ein EU-Strafverfahren gegen Ungarn anzustrengen, betonte Orban am Freitag im ungarischen Staatsrundfunk.