Brasilien weiter makellos, Neymar bleibt Pele auf den Fersen

Rio de Janeiro – Die brasilianische Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Copa America deutlich gewonnen. Gegen Peru feierte der Titelverteidiger am Donnerstag in Rio de Janeiro ein 4:0, es war der neunte Sieg in Folge. Alex Sandro eröffnete den Torreigen in der 11. Spielminute, Neymar legte nach 67 Minuten nach. Kurz vor Schluss bauten Everton Ribeiro und Richarlison das Ergebnis weiter aus.