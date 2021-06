Heftige Unwetter in Südtirol: Auto von Mure mitgerissen und verschüttet

Bozen – Schwere Unwetter, Überschwemmungen und Erdrutsche haben in Südtirol Schäden und Straßensperrungen verursacht. An einem Bach riss eine Mure ein Auto mit und verschüttete es teilweise, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Eine Person konnte demnach unverletzt in Sicherheit gebracht werden.