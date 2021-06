Murenabgang nach Hagelunwetter: Totalsperre auf Sellraintalstraße

Am Freitagabend kam es auf der Sellraintalstraße bei KM 11 zu einem Murenabgang. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Landesstraße durch die Feuerwehren Sellrain und Gries komplett gesperrt.

Sellrain – Infolge eines Unwetters ist es am Freitagnachmittag zu einem Murenabgang auf die Sellraintalstraße (L13) gekommen. Laut dem Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer kam es im Bereich des "Urfalltals" zu einem heftigen kurzen Hagelschlag, wodurch die Mure ausgelöst wurde.

Die Mure verlegte die L13 zirka 500 Meter vor Ende des Sellrainer Gemeindegebiets – taleinwärts betrachtet. Am frühen Abend war die Straße in dem Bereich komplett gesperrt, die Feuerwehr Sellrain befand sich im Aufräumeinsatz. Man sei aber optimistisch, die Straße noch am Freitagabend wieder freigeben zu können, hieß es. (TT.com)