Motorrad prallte gegen Rettungsauto: Zwei Schwerverletzte in Matrei

Matrei i.O. – Auf der Felbertauernstraße bei Matrei in Osttirol hat sich am frühen Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Das aus Deutschland kommende Paar wurde vom Motorrad in die angrenzende Wiese geschleudert. Dort blieben beide schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung wurden sie in das BKH Lienz transportiert und dort stationär aufgenommen.

Kurz zuvor ereignete sich in St. Jakob in Defereggen ebenfalls ein Motorradunfall. Ein 50-jähriger Deutscher geriet auf der Bundesstraße im Freiland in einer Linkskurve ins Rutschen, überschlug sich und blieb im Bereich der dortigen Böschung schwer verletzt liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)