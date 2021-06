Debatte um den Wolf geht weiter

Innsbruck, Gries i. S. – Zwei tote Lämmer und ein totes Schaf wurden gestern auf einer Alm in Gries im Sellrain entdeckt. Laut Auskunft der Behörden wurde eines der Lämmer in die Kehle gebissen und habe mit einem Gnadenschuss getötet werden müssen. Es seien Proben genommen worden, um die Beteiligung eines Beutegreifers zu klären. Nicht weit entfernt, in Oberperfuss, wurde unlängst ein Wolf gesichtet.