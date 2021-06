Langversion des Proace City Verso: Der Traum vom großen Raum

So sehen praktische Autos aus: lang und hoch, außerdem mit seitlichen Schiebetüren versehen.

Haiming – Auch wenn Sport Utility Vehicles und davon abgeleitete Crossover derzeit das Maß aller Dinge in der Fahrzeugwelt darstellen – diese Karosserievarianten bedeuten für die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse zahlreicher Kunden nicht immer das Ideal. Wer nach höchster Variabilität und unterm Strich ein üppiges Raumangebot verlangt, ist im SUV-Revier für gewöhnlich irrig unterwegs.

Der- oder diejenige sollte sich stattdessen bei Kleinbussen und bei Hochdachkombis umsehen – und hier gibt es jede Menge Aktivitäten seitens der Hersteller. Maßgeblichen Anteil am attraktiven Angebot hat dabei Stellantis (hervorgegangen aus der Fusion von Groupe PSA und Fiat Chrysler Automobiles), ein Konzern, der in den letzten Jahren für höchst begehrliche Produkte eine wichtige Basis geschaffen hat. Davon zehrt auch Kooperationspartner Toyota, der mit Stellantis im Bereich Nutzfahrzeuge samt Pkw-Ablegern intensiv zusammenarbeitet. So ist der Proace City Verso (Langversion) ein Abkömmling dieses Deals.